Campeão pelo Remo, lateral marca golaço no futebol catarinense; assista

O lateral direito Geovane Silva, que passou pelo Remo em 2019, marcou um golaço pela Série B do Campeonato Catarinense. O jogador atua pelo Hercílio Luz e em um chute preciso marcou um dos gols do empate em 3 a 3 contra o Camboriu FC.

ASSISTA AO GOLAÇO DE GEOVANE

Com a camisa do Remo, Geovane, de 25 anos, atuou em 14 partidas e marcou um gol, além de ter feito parte do elenco campeão paraense de 2019.