Campeão mundial pelo Corinthians, Gilmar Fubá morre aos 45 anos

Luto no Corinthians. Campeão mundial pelo Timão, em 2000, o ex-volante Gilmar Fubá faleceu nesta segunda-feira (15), aos 45 anos, vítima de um câncer na medula óssea.

O atleta lutava contra o mieloma desde 2016, quando descobriu a doença já em estágio avançado. No ano seguinte, ele chegou a se recuperar, após sessões de quimioterapia, mas a enfermidade retornou neste ano.

Através das suas redes sociais, o Corinthians e o atual presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves, lamentaram o falecimento de Fubá.

O Corinthians lamenta o falecimento de Gilmar Fubá, aos 45 anos, devido a um câncer. Volante incansável e superquerido, foi um dos trunfos da conquista de um Paulista, 2 Brasileiros e Mundial 2000. Desejamos muita força aos familiares e amigos. pic.twitter.com/krPZFQgEDt — Corinthians (@Corinthians) March 15, 2021

A perda do Gilmar Fubá é uma grande dor para toda a Fiel. Ele era a cara do Corinthians, sempre com alma e carisma. Participou de grandes conquistas do clube: campeão paulista, 2 brasileiros e Mundial. Partiu cedo demais. Meus sentimentos a todos. — Duilio M. Alves (@duiliomalves) March 15, 2021

Revelado pelo Timão em 1996, defendeu a camisa corintiana até 2000, tendo disputado 131 partidas e marcou quatro gols. Também atuou pelo Fluminense, Rio Branco de Americana, Portuguesa Santista, Noroeste de Bauru, Criciúma, Red Bull Brasil e Santa Helena, de Goiás, além do Ulsan Hyndai, da Coreia do Sil, e Al Ahli, do Catar.

Após encerrar a sua carreira, em 2011, também passou pelas categorias de base do Parque São Jorge, além de atuar em partidas de exibição com o time máster do Corinthians.