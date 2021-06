Campeão com o Remo, lateral acerta com adversário do Paysandu na Série C

O lateral esquerdo Ronaell, de 29 anos, vai disputar a Série C em 2021. O jogador acertou com o Manaus-AM e vai encarar o Paysandu na Terceirona.

Ronaell foi campeão paraense com o Remo em 2019 e esteve no início de 2020 no clube azulino, mas foi liberado pela diretoria remista. Com a camisa do Remo foram 25 partidas disputadas e um gol marcado.

Após deixar o clube paraense, Ronaell defendeu o Brusque-SC e por último estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista pelo XV de Piracicaba.