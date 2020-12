Campeão Brasileiro pelo Flamengo, Júlio Cesar ‘Imperador’ comanda o Paragominas no Parazão de 2021

O Parazão de 2021 começa em fevereiro, sendo que os clubes da faixa intermediária estão na organização do elenco, definindo nomes de técnicos para comandar suas equipes.

Neste feriado de 25 de dezembro, Natal, o Paragominas anunciou Júlio Cesar Garcias, simplesmente, o Imperador, como seu técnico para o ano de 2021.

No começo deste ano Júlio Cesar esteve no Tupi. Começou como técnico em 2009 como auxiliar no Mortinhos[GO]. Em 2017 assumiu o time sub-17 do Atlético Goiano. Passou pelo Ariquemes [RO], pelo Parauapebas [PA], Bandeirantes de Birigui [SP].

“A partir do momento em que aposentei, fui convidado para gerenciar um time em Imperatriz do Maranhão. Quando retornei a Goiás trabalhei em clubes como o Anapolina e Itumbiara. Estudei Gestão Esportiva, fiz cursos e me preparei para ser treinador, profissão que sigo há anos”, relatou.

Júlio Cesar foi campeão brasileiro pelo Flamengo no ano de 1992. Jogou pelo Paysandu em 1995 e quatro anos depois disputou à Série B pelo Clube do Remo.