Campeões brasileiros pelo Paysandu, ex-jogadores se reúnem em Castanhal para partida festiva

Ex-jogadores campeões brasileiros pelo Paysandu se reúnem para uma partida de futebol no Campo do ABC, localizado na Vila de Apeú, em Castanhal, no dia 5 de dezembro. Além de relembrar os 20 anos do título brasileiro da Série B, que é comemorado no dia 22 de dezembro, a reunião também tem foco solidário. As pessoas poderão assistir ao jogo mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Um dos organizadores do evento é o ex-volante Vanderson. Além dele, os ex-jogadores Gino Vandick, Sandro Goiano, Albertinho, Zé Augusto estarão no evento. A última reunião do elenco quase completo que conquistou o título da Série B em 2001 foi há quatro anos.

Papão conquistou o bicampeonato da Série B em 2001 (Revista Placar)

“Tem a importância social, de poder ajudar as famílias que estão precisando. Além disso, neste ano coincidiu com os 20 anos da conquista do Campeonato Brasileiro e vou tentar reunir quem fez história pelo Paysandu. A última vez que todos nós estivermos juntos em uma partida festiva foi em 2017 e neste ano quase todo mundo estará aqui. 80% do elenco. A torcida do Paysandu vai poder matar a saudade daqueles que fizeram história e realmente vestiram a camisa do clube. Hoje o Paysandu está precisando de atletas assim, que realmente queria vestir a camisa e fazer história pelo Paysandu”, contou Vanderson, que publicou na rede social um vídeo do ex-zagueiro e capitão bicolor Gino convidando os torcedores para o evento.

Vanderson ainda pede, para quem puder, que seja patrocinador do evento para fortalecer a ação social.

“Ainda estamos atrás de patrocinadores para o evento. É só me procurar no Instagram e Facebook. Pode entrar em contato e participar. Estamos ansiosos por esse dia e para ajudar quem precisa”, disse.