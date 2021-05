Campeão paraense, Paysandu provoca Remo, que responde: ‘Boa noite só pra quem estreia na Série B’

O Paysandu conquistou o título do Campeonato Paraense de 2021 e desde então vem alfinetando o Clube do Remo. A última indireta do Papão foi sobre a ação 'Rei da Bancada' que o time azulino está fazendo. Nela, o torcedor pode colocar o nome no assento do Baenão por apenas R$ 30.

Usando o trecho da música de um quadro do programa do Raul Gil, o Paysandu brincou com o fato do Remo ter terminado o Parazão invicto, mas em terceiro lugar: “Pegue o seu banquinho e saia de mansinho... Melhor campanha? Ué? 3º lugar invicto”

O Remo não deixou barato e alfinetou o rival: “Fala mais alto, que daqui de cima não te escuto. Boa noite só pra quem estreia na Série B nesta semana!”

👑 Seja um #ReiDaBancada: https://t.co/kf5SuYVPjb#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/zEM20wsMM2 — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) May 24, 2021

No próximo sábado (29), Remo e Paysandu estreiam no Campeonato Brasileiro, mas em divisões diferentes. O Leão vai jogar a Série B. O Papão vai jogar a Série C. A partida do Remo será contra o CRB-AL, às 16 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL). O Paysandu jogar contra o Tombense, às 19 horas, no Almeidão, em Tombos (MG). Os jogos terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.