Campanha do Grêmio em 2023 pode ser a melhor de um clube que veio da série B; entenda

Na Era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, apenas duas equipes que vieram da Série B se mantiveram com chances de título até a 33° rodada do torneio: o Internacional de 2018 e o Palmeiras de 2004. Com 59 pontos, o Grêmio permanece na briga pelo Brasileirão com a mesma pontuação do ainda líder Botafogo, e pode atingir a melhor campanha da história em um primeiro ano após a segunda divisão. O Imortal sonha com o título inédito para uma equipe nessas condições.

Na temporada passada, o tricolor gaúcho terminou como vice-campeão da Série B. Na história do campeonato, o melhor desempenho de uma equipe proveniente da segunda divisão foi a terceira posição. Em 2006, o próprio Grêmio viveu essa realidade. Campeão da segundona no ano anterior, o time comandado por Mano Menezes terminou em terceiro, com 67 pontos, 11 atrás do campeão São Paulo. Um aproveitamento de 58,8%.

Em 2018, o Internacional somava 62 pontos a cinco rodadas do fim do Brasileirão e estava a apenas cinco do então líder Palmeiras, que acabou como campeão. Já em 2004, o time alviverde totalizava 74 pontos e tinha quatro a menos em relação ao Athletico Paranaense. Nenhum dos dois ficou com o troféu.

A equipe gaúcha precisa de 10 pontos nas cinco rodadas que ainda tem em disputa para realizar a melhor campanha de um time que veio da segundona.