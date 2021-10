Camisas de Outubro Rosa do Fluminense esgotam no primeiro dia de vendas em sites oficiais

Em menos de 24h, as camisas da campanha do Outubro Rosa do Fluminense esgotaram nos sites do clube e da Umbro, patrocinadora oficial do clube, após fazer sucesso nas redes em seu lançamento. Os uniformes foram disponibilizados no último final de semana. Poucas horas após o anúncio das vendas, os modelos masculino, feminino e júnior esgotaram.

O modelo foi produzido em prol da campanha de prevenção do câncer de mama, assim como nos outros anos. Desta vez, parte da renda da comercialização será destinada à FEMAMA, organização não governamental que atua na conscientização sobre a doença. A tiragem das peças é limitada e ainda está disponível nas lojas físicas do Fluminense.