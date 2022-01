Caldense x América MG: onde assistir e o horário do jogo do Campeonato Mineiro de hoje (25/01)

As equipes Caldense x América MG entram em campo nesta terça-feira (25/01) para abrir o Campeonato Mineiro. A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, o "Ronaldão", em Poço de Caldas (MG). Confira onde assistir a abertura ao vivo:

VEJA MAIS

Onde assistir Caldense x América MG?

A partida Caldense x América MG pode ser assistida pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Caldense x América MG chegaram para o jogo?

O Caldense conseguiu uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ao completar a fase de classificação do último Campeonato Mineiro em 7° lugar, com 15 pontos vindos de 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

Já o América MG conquistou uma vaga nas eliminatórias da Copa Libertadores da América ao terminar o Campeonato Brasileiro 2021 na 8° colocação da Série A, com 53 pontos acumulados em 13 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Esta é a primeira vez que o time se classifica para uma competição internacional.