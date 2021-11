Caio Ribeiro detona invasores na Arena do Grêmio: 'Isso não é torcedor, isso é bandido'

O comentarista esportivo Caio Ribeiro participou do 'Bem, Amigos', do SporTV desta segunda-feira, e repercutiu o quebra-quebra promovido por torcedores que invadiram o campo após a derrota do Grêmio para o Palmeiras pelo Brasileirão. O ex-jogador não poupou palavras e classificou os invasores como 'bandidos'.

"O Grêmio pode tomar atitudes. Primeiro, vai lá na torcida organizada e busca os nomes. Segundo, muito provavelmente, esses caras fazem parte do programa de sócio torcedor. Identifica e proíbe de entrar no estádio. Isso não é torcedor, isso é bandido", afirmou.

Caio disse ainda que os arruaceiros deveriam ser 'cobrados' inclusive por outros membros das torcidas organizadas do Tricolor, que deve sofrer punições no STJD na reta final do Brasileirão. O time gaúcho sofre sério risco de rebaixamento nesta temporada.

"Vai ter perda de campo, portão fechado... O que eles fizeram foi prejudicar o Grêmio no momento que mais precisa do torcedor. O resto da torcida, inclusive da organizada, tem que cobrar esses caras. Alguma coisa tem que ser feita", disse.

"Toda vez que se aproxima do fim do campeonato a gente tem histórico [de invasão]. Ou é no CT, ou é aeroporto, ou é no estádio... A gente só vai ter uma mobilização, inclusive da parte dos atletas, na hora que alguém morrer? Porque só falta isso. Só atrapalha, traz insegurança, o rendimento cai e as coisas ficam mais difíceis", concluiu.