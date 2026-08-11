Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional O Liberal 11.08.26 21h47 o capitão do penta, Cafu, estará em Belém, participando da SuperNorte. (Nelson Antoine / Foto Arena / Folhapress) O pentacampeão mundial Cafu será a principal atração esportiva da abertura da 27ª edição da SuperNorte, nesta quarta-feira (12), em Belém. Capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002, o ex-lateral-direito participará de uma palestra sobre liderança, foco, resiliência e alta performance. A participação de Cafu está marcada para as 16h30, logo após a abertura oficial do evento, que ocorre no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A presença do ex-jogador coloca o futebol no centro da programação inicial da SuperNorte, que reúne empresários, gestores, fornecedores e profissionais do varejo alimentar de diferentes partes da Amazônia. Durante a palestra, Cafu deverá abordar aspectos que fizeram parte de sua trajetória dentro e fora dos gramados, utilizando experiências acumuladas ao longo da carreira para tratar de temas relacionados à liderança e ao desempenho profissional. Cafu foi um dos principais laterais da história da Seleção Brasileira e disputou quatro Copas do Mundo, entre 1994 e 2006. Foi campeão mundial em 1994 e 2002 e capitão da equipe brasileira na conquista do pentacampeonato, no Japão e na Coreia do Sul. VEJA MAIS Cafu vê com bons olhos Copa do Mundo com 48 seleções: 'Mais diversão e oportunidades' Ele, que conquistou títulos mundiais com o Brasil em 1994 e 2002, hoje atua como embaixador global da Fifa Cafu se encontra com o papa Leão XIV e o presenteia com camisa da seleção brasileira Cafu presenteou o papa durante a Audiência Geral com uma camisa da seleção brasileira autografada SuperNorte terá orientações sobre crédito para empresários e fornecedores do varejo Evento começa nesta quarta-feira (12), em Belém, e reúne empresas e profissionais do setor supermercadista da Amazônia A história construída no futebol também levou o ex-jogador a atuar como referência em temas ligados a liderança e trabalho em equipe. Na SuperNorte, a proposta é justamente aproximar conceitos presentes no esporte de situações encontradas no ambiente corporativo. Após a palestra, a programação segue com a abertura dos pavilhões de exposição, a partir das 18h. A SuperNorte será realizada até sexta-feira (14), com palestras, encontros e uma feira com mais de 60 estandes, segundo a organização. O evento é promovido pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas) e tem como tema “Conexão, Inovação e Resultados”. Entre as atividades previstas também estão orientações sobre crédito, financiamento e soluções financeiras para empresários e fornecedores do setor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol cafu supernorte jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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