Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém

O pentacampeão mundial Cafu será a principal atração esportiva da abertura da 27ª edição da SuperNorte, nesta quarta-feira (12), em Belém. Capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002, o ex-lateral-direito participará de uma palestra sobre liderança, foco, resiliência e alta performance.

A participação de Cafu está marcada para as 16h30, logo após a abertura oficial do evento, que ocorre no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A presença do ex-jogador coloca o futebol no centro da programação inicial da SuperNorte, que reúne empresários, gestores, fornecedores e profissionais do varejo alimentar de diferentes partes da Amazônia.

Durante a palestra, Cafu deverá abordar aspectos que fizeram parte de sua trajetória dentro e fora dos gramados, utilizando experiências acumuladas ao longo da carreira para tratar de temas relacionados à liderança e ao desempenho profissional.

Cafu foi um dos principais laterais da história da Seleção Brasileira e disputou quatro Copas do Mundo, entre 1994 e 2006. Foi campeão mundial em 1994 e 2002 e capitão da equipe brasileira na conquista do pentacampeonato, no Japão e na Coreia do Sul.

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A história construída no futebol também levou o ex-jogador a atuar como referência em temas ligados a liderança e trabalho em equipe. Na SuperNorte, a proposta é justamente aproximar conceitos presentes no esporte de situações encontradas no ambiente corporativo.

Após a palestra, a programação segue com a abertura dos pavilhões de exposição, a partir das 18h. A SuperNorte será realizada até sexta-feira (14), com palestras, encontros e uma feira com mais de 60 estandes, segundo a organização.

O evento é promovido pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas) e tem como tema “Conexão, Inovação e Resultados”. Entre as atividades previstas também estão orientações sobre crédito, financiamento e soluções financeiras para empresários e fornecedores do setor.