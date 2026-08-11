Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo

Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão

O Liberal
fonte

Alexandre Padilha resolveu fazer uma corrida usando a camisa do Remo. (Walterson Rosa/MS)

Uma cena inusitada envolvendo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos torcedores do Remo. Durante uma corrida em via pública, o ministro apareceu usando uma camisa do clube paraense.

A imagem foi publicada por Padilha nos stories e rapidamente começou a circular entre torcedores azulinos. No vídeo, o ministro fala sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os mecanismos de proteção de dados, sem fazer qualquer comentário sobre a camisa que vestia.

O escudo do Remo, porém, aparece em destaque nas imagens e foi suficiente para provocar a reação dos torcedores nas redes sociais. Veja:

image Alexandre Padilha com a camisa do Remo. (Divulgação @padilhando)

Médico e político, Alexandre Padilha ocupa o cargo de ministro da Saúde desde 2025. Ele já havia comandado a pasta durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

Apesar da aparição com a camisa azulina, Padilha é conhecido por ser torcedor declarado do Corinthians. Esta, no entanto, não é a primeira vez que o ministro recebe uma camisa do Remo. Em outra ocasião, ele já havia sido presenteado com uma peça do clube paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

ministro alexandre padilha

camisa do remo

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo

Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão

11.08.26 20h15

Futebol

Taliari destaca retorno após lesão e mira reação do Remo em confronto direto com o Inter

Atacante marcou contra o Atlético-MG e vê duelo no Beira-Rio como oportunidade para o Leão deixar a zona de rebaixamento

11.08.26 19h41

Futebol

Remo 'pausa' contratações e aguarda 'oportunidade de mercado'

Clube anunciou as chegadas do lateral Marlon e do atacante Galeano para reforçar a equipe

11.08.26 19h28

Futebol

Árbitra Fifa comanda equipe feminina em Internacional x Remo; confira

Edina Alves Batista será a responsável de campo pelo confronto do Brasileirão

11.08.26 17h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

fim da novela

Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial

Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada

11.08.26 20h57

Futebol

Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo

Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão

11.08.26 20h15

Futebol e mercado

Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional

11.08.26 21h47

futebol

Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção'

O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians

11.08.26 21h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda