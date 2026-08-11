Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo

Uma cena inusitada envolvendo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos torcedores do Remo. Durante uma corrida em via pública, o ministro apareceu usando uma camisa do clube paraense.

A imagem foi publicada por Padilha nos stories e rapidamente começou a circular entre torcedores azulinos. No vídeo, o ministro fala sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os mecanismos de proteção de dados, sem fazer qualquer comentário sobre a camisa que vestia.

O escudo do Remo, porém, aparece em destaque nas imagens e foi suficiente para provocar a reação dos torcedores nas redes sociais. Veja:

Alexandre Padilha com a camisa do Remo. (Divulgação @padilhando)

Médico e político, Alexandre Padilha ocupa o cargo de ministro da Saúde desde 2025. Ele já havia comandado a pasta durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

Apesar da aparição com a camisa azulina, Padilha é conhecido por ser torcedor declarado do Corinthians. Esta, no entanto, não é a primeira vez que o ministro recebe uma camisa do Remo. Em outra ocasião, ele já havia sido presenteado com uma peça do clube paraense.