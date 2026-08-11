Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão O Liberal 11.08.26 20h15 Alexandre Padilha resolveu fazer uma corrida usando a camisa do Remo. (Walterson Rosa/MS) Uma cena inusitada envolvendo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos torcedores do Remo. Durante uma corrida em via pública, o ministro apareceu usando uma camisa do clube paraense. A imagem foi publicada por Padilha nos stories e rapidamente começou a circular entre torcedores azulinos. No vídeo, o ministro fala sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os mecanismos de proteção de dados, sem fazer qualquer comentário sobre a camisa que vestia. O escudo do Remo, porém, aparece em destaque nas imagens e foi suficiente para provocar a reação dos torcedores nas redes sociais. Veja: Alexandre Padilha com a camisa do Remo. (Divulgação @padilhando) Médico e político, Alexandre Padilha ocupa o cargo de ministro da Saúde desde 2025. Ele já havia comandado a pasta durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Apesar da aparição com a camisa azulina, Padilha é conhecido por ser torcedor declarado do Corinthians. Esta, no entanto, não é a primeira vez que o ministro recebe uma camisa do Remo. Em outra ocasião, ele já havia sido presenteado com uma peça do clube paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo ministro alexandre padilha camisa do remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol Taliari destaca retorno após lesão e mira reação do Remo em confronto direto com o Inter Atacante marcou contra o Atlético-MG e vê duelo no Beira-Rio como oportunidade para o Leão deixar a zona de rebaixamento 11.08.26 19h41 Futebol Remo 'pausa' contratações e aguarda 'oportunidade de mercado' Clube anunciou as chegadas do lateral Marlon e do atacante Galeano para reforçar a equipe 11.08.26 19h28 Futebol Árbitra Fifa comanda equipe feminina em Internacional x Remo; confira Edina Alves Batista será a responsável de campo pelo confronto do Brasileirão 11.08.26 17h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES fim da novela Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada 11.08.26 20h57 Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 futebol Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção' O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians 11.08.26 21h47