Remo 'pausa' contratações e aguarda 'oportunidade de mercado'

O Remo deve entrar em um período de "calmaria" no mercado da bola. Pelo menos é o que projeta o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira. O dirigente não tirou o Leão da busca por reforços, mas foi categórico ao afirmar que tudo vai depender de novos pedidos por parte do técnico Léo Condé.

A revelação foi feita durante pronunciamento divulgado à imprensa nesta terça-feira (11). No Estádio Banpará Baenão, Tonhão passou a limpo o que vem sendo feito pelo clube no mercado da bola e anunciou mais dois reforços: o lateral esquerdo Marlon e o atacante Galeano, posições "carentes" - como vinha sendo dito pela diretoria azulina - após as saídas de Cufré e Diego Hernández, jogadores que vinham sendo utilizados antes da pausa da Copa nos setores.

A dupla chega ao Leão vindo, respectivamente, de Cuiabá e Mirassol. No caso de Galeano, por exemplo, o clube comprou 50% dos direitos econômicos do atacante, conforme revelou o presidente azulino.

Agora, para voltar com força ao mercado, será preciso acontecer a chamada "oportunidade de mercado". Além disso, a busca por outros nomes será feita de acordo com as carências do elenco apontadas pelo técnico Léo Condé.

"O Remo está no mercado. Se tiver uma oportunidade, (a diretoria) vai procurar, dentro das carências apontadas pelo nosso técnico (Léo Condé)", disse.

Antônio Carlos Teixeira contou ainda que todos os pedidos do técnico Léo Condé foram atendidos nesta janela de transferências, aberta desde o dia 10 de julho.

A princípio, os "gargalos" do elenco azulino estavam na defesa, lateral esquerda e ataque. Para surpri isso, quatro jogadores foram contratados, sendo dois zagueiros, um lateral esquerdo e um atacante.

Entre as chegadas, estão os zagueiros Zé Ivaldo e Matheus Felipe. Além deles, o volante Edson Fernando foi contratado junto ao futebol da Ucrânia. Embora não seja uma posição de extrema carência, a "volância" azulina teve as perdas de Patrick de Paula - fim de contrato - e Pavani - negociado com o Ceará - no mês de julho.

"A priori, tudo o que ele (Léo Condé) pediu (de contratação), nós atendemos. Mas lógico que o campeonato é longo e, se precisar de uma outra contratação, dentro da oportunidade de mercado, estamos aí", garantiu.

Neste momento, o Remo conta com 34 jogadores - sendo cinco goleiros - e tem apenas a Série A do Brasileirão como competição em andamento. No torneio, o clube ocupa a vice-lanterna com 22 pontos e vem de um empate com o Atlético-MG em Belém.

Na próxima segunda-feira (17) o confronto azulino será em Porto Alegre contra o Internacional. A partida, válida pela 23ª rodada do Brasileirão, será às 20h no Beira-Rio. Uma vitória pode tirar os azulinos da zona de rebaixamento.