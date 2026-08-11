SuperNorte terá orientações sobre crédito para empresários e fornecedores do varejo

Empresários, gestores, fornecedores e profissionais do varejo alimentar de diferentes partes da Amazônia se reúnem em Belém, a partir desta quarta-feira (12), para a 27ª edição da SuperNorte. O evento, promovido pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas), será realizado até sexta-feira (14), no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, e terá entre os destaques orientações sobre crédito e financiamento para negócios do setor.

Considerada uma das principais programações do segmento supermercadista e de abastecimento da região, a SuperNorte deste ano tem como tema “Conexão, Inovação e Resultados”. A programação inclui palestras, encontros e oportunidades de negócios, além de uma feira com mais de 60 estandes, segundo a organização.

Durante os três dias de evento, equipes do Banco da Amazônia estarão no local para atender empresários e fornecedores interessados em conhecer opções de crédito, financiamento e outras soluções financeiras. A proposta é apresentar alternativas que possam atender diferentes necessidades e perfis de negócios do varejo alimentar.

Orientação para negócios

De acordo com o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, os atendimentos serão realizados durante todo o período de funcionamento da feira.

“As equipes atuarão sempre do início ao fim da feira, diariamente. Quem passar pelo estande encontrará orientações sobre oportunidades de financiamento, programas de apoio ao empreendedorismo, investimentos e alternativas adequadas às necessidades dos diversos segmentos econômicos da região. A ideia é contribuir para fortalecer relacionamentos e ampliar conexões com foco em um desenvolvimento cada vez mais sustentável e inovador”, afirma.

Além do acesso a informações sobre linhas de financiamento, a participação do banco busca aproximar a instituição de empresários que atuam em diferentes etapas da cadeia de abastecimento, desde fornecedores até estabelecimentos do varejo.

A programação também prevê momentos voltados à capacitação e à troca de experiências. A expectativa é que o evento reúna representantes de empresas de diferentes portes e segmentos, criando oportunidades de relacionamento e negócios.

Cafu abre programação de palestras

A abertura da SuperNorte ocorre nesta quarta-feira (12), às 16h. Logo depois, às 16h30, o ex-jogador Cafu, capitão da Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, participa de uma palestra.

O ex-lateral abordará temas como liderança, foco, resiliência e alta performance no ambiente corporativo, levando para o público experiências acumuladas ao longo da carreira no futebol.

A partir das 18h, os pavilhões de exposição estarão abertos aos participantes. A programação segue até as 23h durante os dias do evento.

Serviço

Evento: 27ª edição da SuperNorte

Tema: “Conexão, Inovação e Resultados”

Data: 12 a 14 de agosto de 2026

Horário: A partir das 16h na abertura; feira aberta a partir das 18h

Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém

Programação: Palestras, feira com mais de 60 estandes, relacionamento e oportunidades de negócios

Destaque: Palestra com o ex-jogador Cafu, às 16h30 do dia 12, sobre liderança, foco, resiliência e alta performance.

Encerramento diário: 23h