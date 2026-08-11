Curso gratuito de hotelaria abre oportunidade de qualificação profissional em Soure

O crescimento do turismo em Soure, no Arquipélago do Marajó, também aumenta a demanda por profissionais qualificados para atender visitantes que chegam ao município de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Para ampliar o acesso à formação profissional, moradores da cidade podem participar gratuitamente de um curso de Turismo e Hotelaria promovido pela Equatorial Pará, por meio do programa E+ Profissional.

A capacitação é voltada para pessoas com mais de 18 anos que estejam cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica. Além de não ter custo para os participantes, o curso oferece certificação profissional ao final da formação.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (14), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na Travessa 15, entre as ruas 2ª e 3ª, no bairro Centro. O atendimento ocorre das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

Formação busca aproximar moradores das oportunidades

A proposta é preparar moradores para atuar em um setor que tem papel importante na economia de Soure. O município é um dos principais destinos turísticos do Marajó e reúne atrativos naturais e culturais que movimentam a cadeia de serviços, como hospedagem, alimentação e atendimento ao visitante.

Segundo Cleiton Soares, analista de Relacionamento com Cliente da Equatorial Pará, a escolha de Soure para receber a capacitação considera justamente o potencial de expansão do turismo na região.

“O curso foi pensado para a região do Marajó, nós entendemos que o município de Soure tem um grande potencial de crescimento no turismo e essa expansão precisa alcançar a população mais carente, que tem mais dificuldade para custear uma formação como essa. Esse é o objetivo do Programa E+ Profissional, oportunizar formação e capacitação para as pessoas em situação de vulnerabilidade, em grande parte, jovens buscando o primeiro emprego e mães solo”, explica.

Além de contribuir para a qualificação de quem já trabalha no setor, a formação pode representar uma porta de entrada para pessoas que ainda buscam a primeira oportunidade profissional.

Dados do Ministério do Turismo, com base no Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), apontam que as atividades relacionadas ao turismo registraram saldo positivo de 24.596 empregos formais no primeiro semestre de 2026. O número reforça a demanda por trabalhadores preparados para ocupar as vagas disponíveis no setor.

“Muitas pessoas não conseguem ingressar no mercado por falta de formação, há vagas, mas o público não atende aos requisitos, nossa missão é fomentar o desenvolvimento social das regiões onde atuamos, e isso inclui a formação profissional”, afirma Soares.

Turismo movimenta economia do Marajó

Em Soure, a atividade turística tem impacto direto sobre diferentes segmentos da economia. O fluxo de visitantes movimenta hotéis, pousadas, restaurantes, bares, agências, transportes e outros serviços, ampliando as possibilidades de geração de renda para moradores.

Nesse cenário, a qualificação profissional é considerada um dos caminhos para que parte da população local consiga aproveitar as oportunidades criadas pelo crescimento do turismo.

Serviço

E+ Profissional – Curso de Turismo e Hotelaria em Soure

Inscrições: até 14 de agosto

Local: Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

Endereço: Travessa 15, entre as ruas 2ª e 3ª, bairro Centro

Horários: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h

Público: maiores de 18 anos cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica

Custo: gratuito, com certificação profissional