Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Curso gratuito de hotelaria abre oportunidade de qualificação profissional em Soure

Capacitação é voltada a moradores em situação de vulnerabilidade e busca facilitar entrada no mercado de trabalho

Fabyo Cruz
fonte

O município de Soure é um dos principais destinos turísticos do Marajó (Foto: Alex Ribeiro / Agência Pará)

O crescimento do turismo em Soure, no Arquipélago do Marajó, também aumenta a demanda por profissionais qualificados para atender visitantes que chegam ao município de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Para ampliar o acesso à formação profissional, moradores da cidade podem participar gratuitamente de um curso de Turismo e Hotelaria promovido pela Equatorial Pará, por meio do programa E+ Profissional.

A capacitação é voltada para pessoas com mais de 18 anos que estejam cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica. Além de não ter custo para os participantes, o curso oferece certificação profissional ao final da formação.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (14), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na Travessa 15, entre as ruas 2ª e 3ª, no bairro Centro. O atendimento ocorre das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

Formação busca aproximar moradores das oportunidades

A proposta é preparar moradores para atuar em um setor que tem papel importante na economia de Soure. O município é um dos principais destinos turísticos do Marajó e reúne atrativos naturais e culturais que movimentam a cadeia de serviços, como hospedagem, alimentação e atendimento ao visitante.

Segundo Cleiton Soares, analista de Relacionamento com Cliente da Equatorial Pará, a escolha de Soure para receber a capacitação considera justamente o potencial de expansão do turismo na região.

“O curso foi pensado para a região do Marajó, nós entendemos que o município de Soure tem um grande potencial de crescimento no turismo e essa expansão precisa alcançar a população mais carente, que tem mais dificuldade para custear uma formação como essa. Esse é o objetivo do Programa E+ Profissional, oportunizar formação e capacitação para as pessoas em situação de vulnerabilidade, em grande parte, jovens buscando o primeiro emprego e mães solo”, explica.

Além de contribuir para a qualificação de quem já trabalha no setor, a formação pode representar uma porta de entrada para pessoas que ainda buscam a primeira oportunidade profissional.

Dados do Ministério do Turismo, com base no Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), apontam que as atividades relacionadas ao turismo registraram saldo positivo de 24.596 empregos formais no primeiro semestre de 2026. O número reforça a demanda por trabalhadores preparados para ocupar as vagas disponíveis no setor.

“Muitas pessoas não conseguem ingressar no mercado por falta de formação, há vagas, mas o público não atende aos requisitos, nossa missão é fomentar o desenvolvimento social das regiões onde atuamos, e isso inclui a formação profissional”, afirma Soares.

Turismo movimenta economia do Marajó

Em Soure, a atividade turística tem impacto direto sobre diferentes segmentos da economia. O fluxo de visitantes movimenta hotéis, pousadas, restaurantes, bares, agências, transportes e outros serviços, ampliando as possibilidades de geração de renda para moradores.

Nesse cenário, a qualificação profissional é considerada um dos caminhos para que parte da população local consiga aproveitar as oportunidades criadas pelo crescimento do turismo.

Serviço

E+ Profissional – Curso de Turismo e Hotelaria em Soure

Inscrições: até 14 de agosto
Local: Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
Endereço: Travessa 15, entre as ruas 2ª e 3ª, bairro Centro
Horários: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h
Público: maiores de 18 anos cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica
Custo: gratuito, com certificação profissional

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

curso gratuito de hotelaria

soure

qualificação profissional
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Projeto itinerante do Sebrae atende empreendedores em Outeiro nesta semana

Primeira edição do ‘Sebrae Mais Perto’ segue até esta sexta-feira (14) na Ilha

13.08.26 18h45

levantamento

Trabalho formal cresce em 10,1 milhões de vínculos de janeiro de 2023 a junho de 2026

Do total de vínculos formais, 48,150 milhões eram celetistas e 14,312 milhões correspondiam a agentes públicos

13.08.26 17h02

VENDAS EXTERNAS

Exportações paraenses encolhem quase 14% na comparação anual de julho

Queda pontual vai na contramão do desempenho brasileiro e expõe dependência econômica regional concentrada no minério de ferro

13.08.26 14h05

BATALHA

Cade nega pedido do Google de oitivas com testemunhas em caso envolvendo jornais

Por outro lado, foi atendido o pedido da empresa de apresentação de provas documentais, pareceres, análises econômicas e laudos contábeis e periciais

13.08.26 13h53

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

RENEGOCIAÇÃO

Desenrola Adimplentes começa nesta terça com crédito de até R$ 15 mil

Modalidade voltada a trabalhadores informais permite trocar empréstimos mais caros por crédito com juros de até 1,99% ao mês; governo alerta para golpes com anúncios falsos e links fraudulentos

10.08.26 20h42

CONCURSOS JURÍDICOS

Brasil tem 692 vagas previstas em concursos jurídicos com salário de até R$ 41,8 mil

Seleções para carreiras como defensor, procurador, juiz, promotor, delegado e advogado estão em diferentes fases de preparação e abrangem órgãos federais, estaduais e municipais; Belém tem vaga para procurador com salário de R$ 11.609,96

10.08.26 7h00

LEVANTAMENTO

BC aponta pior resultado das estatais desde 2002; governo destaca diferença entre déficit e prejuízo

Companhia Docas do Pará é a única estatal sediada no estado avaliada pelo BC; MGI afirma que indicadores da empresa seguem positivos

09.08.26 13h30

INDEFINIDO

Reajuste da tarifa de energia no Pará tem votação suspensa após pedido de vista na Aneel

Diretor Willamy Moreira Frota pediu vista do processo, e agência ainda não informou quando a análise será retomada

11.08.26 13h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda