Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cafu vê com bons olhos Copa do Mundo com 48 seleções: 'Mais diversão e oportunidades'

Ele, que conquistou títulos mundiais com o Brasil em 1994 e 2002, hoje atua como embaixador global da Fifa

Estadão Conteúdo
fonte

Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball)

O ex-jogador Cafu vê com bons olhos o fato da Copa do Mundo 2026 ter 48 seleções na disputa. O torneio será realizado neste ano nos Estados Unidos, México e Canadá. Ele, que conquistou títulos mundiais com o Brasil em 1994 e 2002, hoje atua como embaixador global da Fifa e acredita que o novo formato da competição permite mais oportunidades.

"São mais jogos, mais diversão, mais países engajados, a possibilidade de visibilidade para países como Haiti e Curaçao, nações que talvez não tivessem essa chance se fossem 32 seleções na disputa", disse, em entrevista à Fifa.

"É por isso que se chama Copa do Mundo, dando oportunidade a todas as seleções do mundo", afirmou o ex-jogador.

Cafu também celebrou ter o Brasil como país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. "É um País onde o futebol feminino cresce a cada ano e revela craques para o mundo inteiro. Estava na hora de sediarmos um torneio como esse", afirma o ex-lateral, de 55 anos.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará equipes como Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será contra Marrocos no dia 13 de junho em Nova Jersey.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Cafu
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu

Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube.

22.02.26 13h38

ESPORTE PARALÍMPICO

All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte

Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte

22.02.26 8h00

Futebol

Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão

Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.

22.02.26 7h00

Futebol

Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias?

Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube.

21.02.26 17h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

22.02.26 7h00

FUTEBOL

Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD

O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas

21.02.26 23h27

Futebol

Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau

Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal

22.02.26 7h00

Campeonato Espanhol

Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga

Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.02.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda