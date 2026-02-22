Cafu vê com bons olhos Copa do Mundo com 48 seleções: 'Mais diversão e oportunidades' Ele, que conquistou títulos mundiais com o Brasil em 1994 e 2002, hoje atua como embaixador global da Fifa Estadão Conteúdo 22.02.26 14h57 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) O ex-jogador Cafu vê com bons olhos o fato da Copa do Mundo 2026 ter 48 seleções na disputa. O torneio será realizado neste ano nos Estados Unidos, México e Canadá. Ele, que conquistou títulos mundiais com o Brasil em 1994 e 2002, hoje atua como embaixador global da Fifa e acredita que o novo formato da competição permite mais oportunidades. "São mais jogos, mais diversão, mais países engajados, a possibilidade de visibilidade para países como Haiti e Curaçao, nações que talvez não tivessem essa chance se fossem 32 seleções na disputa", disse, em entrevista à Fifa. "É por isso que se chama Copa do Mundo, dando oportunidade a todas as seleções do mundo", afirmou o ex-jogador. Cafu também celebrou ter o Brasil como país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. "É um País onde o futebol feminino cresce a cada ano e revela craques para o mundo inteiro. Estava na hora de sediarmos um torneio como esse", afirma o ex-lateral, de 55 anos. O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará equipes como Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será contra Marrocos no dia 13 de junho em Nova Jersey. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Cafu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00