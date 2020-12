Cafu organiza live solidária ao lado de grandes nomes da música

Único jogador de futebol a participar de três finais consecutivas de Copa doMundo e capitão do penta com a Seleção Brasileira, Cafu abrirá as portas de sua casa na próxima sexta-feira (18), a partir das 18 horas, para receber personalidades decididas a lutar contra a fome.

Denominada "Cafu 2 x 0 Fome", a live contará com músicas, atrações sociais, desafios e muito entretenimento por quatro horas ininterruptas. Grandes artistas da música brasileira já confirmaram presença, como Zé Neto e Cristiano, Day e Lara, Juan Marcus e Vinicius, Rayane e Rafaela, Juliana D’Agostini, Zé Henrique e Gabriel, Roberty e Ruan, Priscilla Alcantara e mais.

O evento poderá ser visto por meio do canal de um canal no YouTube, com o mesmo nome do evento (Cafu 2 x 0 Fome). Sempre engajado com causas sociais, Cafu decidiu organizar a live pois não irá realizar o tradicional jogo de final de ano em 2020, devido à pandemia de coronavírus, que, além de ter causado a morte de milhares de pessoas no Brasil, também agravou a fome.

- Resolvi abrir as portas da minha casa, para fazer essa live, pelo simples fatode poder retribuir tudo o que a sociedade e a vida me deram. Sabemos queeste é o período onde as pessoas precisam de carinho, conforto, alimento eesperança. Essa live vai dar esperança de vida para as pessoas quenecessitam. Vamos fazer com que elas se sintam importantes dentro dasociedade - disse o ex-jogador.

As doações podem ser feitas através de um link disponibilizado no site do evento. Além dos benefícios destinados aos doadores, como vídeos de agradecimento e camisas autografadas pelo craque, também haverá um sorteio ao vivo, cujo vencedor escolhe entre um carro e 30 mil reais.