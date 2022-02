Caeté vence Bragantino em clássico municipal pelo Parazão 2022; saiba mais

No clássico bragantino, o Caeté não tomou conhecimento do adversário e deixou o estádio José Diogo com os três pontos, para alavancar a classificação rumo ao quadrangular decisivo do Campeonato Paraense, ao vencer o Bragantino por 2 a 1. Os dois gols da vitória foram marcados pelo atacante Joel, enquanto Edson Barbosa descontou para o Tubarão.

O jogo começou disputado, com o Caeté partindo para o ataque e criando as melhores chances. Aos 38 da primeira etapa, o Caeté conseguiu pênalti, cobrado por Joel, no canto esquerdo do arqueiro bragantino, 1 a 0. Os demais gols do confronto ocorreram no começo da etapa inicial, novamente com Joel, concluindo cruzamento na pequena, de cabeça. Quando a partida caminhava para o fim, aos 52, num jogada rápida na grande área, foi concluída por Edson Barbosa, 2 a 1.

Na próxima rodada, o Caeté joga com a Tuna Luso, no Souza, e o Bragantino Recebe o Independente, no estádio Diogão. O Tubarão, aliás, permanece com 7 pontos, no grupo B do Parazão.