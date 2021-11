Caeté e Parauapebas fazem jogo de ida da semifinal da Segundinha; acompanhe

Depois de um imbróglio junto ao Tribunal de Justiça Desportiva, Caeté e Parauapebas enfim iniciam a disputa da semifinal da Segunda Divisão do Campeonato Paraense. A partida iniciou às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança. Quem passar de fase, além de garantir o acesso à primeira divisão estadual em 2022, também vai decidir o título do campeonato com o Amazônia Independente, de Santarém.

Assista ao vivo:

O duelo, que deveria ter ocorrido na semana passada, foi adiado depois de denúncia feita pelo São Raimundo junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA). O Pantera santareno alegou reclamou da suposta escalação irregular de um jogador do Parauapebas. A denúncia, porém, acabou sendo retirada da pauta pela falta de pagamento de taxas.

