Caça por figurinha digital de volante Casemiro invade redes sociais

O volante Casemiro se tornou um dos assuntos mais comentados da tarde desta sexta-feira nas redes sociais mas não por sua atuação pela Seleção Brasileira ou alguma notícia fora de campo. O motivo é uma caça pela figurinha digital do atleta no aplicativo de vídeos Kwai. Muitos usuários precisam apenas da carta do Casemiro para avançar de fase e concorrer a prêmios em dinheiro.

Nesta primeira fase, os usuários do aplicativo tem que completar desafios para receber as figurinhas do goleiro Alisson, dos zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, do lateral Danilo e do volante Casemiro. Muitos internautas já conquistaram as outras cartas virtuais e precisam apenas do volante para conquistar prêmios.

- Mais difícil que passar para Universidade Federal é achar figurinha do Casemiro no Kwai - brincou uma internauta.

- R$ 50 no PIX para quem tiver uma figurinha do Casemiro - ofereceu outro usuário do aplicativo.

Veja estes e outros tuítes originais abaixo.

Mais difícil que passar na federal é achar a figurinha do #Casemiro no kwai. — Dora Alice (@asousa_d) July 3, 2021

50 reais no pix para quem tiver o casemiro — Maurício Moura (@Maumaumo_) July 3, 2021

eu só queria uma figurinha do casemiro 😭😭😭😭 kwai plmds cadê o casemiro — deeh 🐍 hAcKeD bY aNgEl oF tHe nIgHt (@oikawsetter) July 3, 2021