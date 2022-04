Burnley x Southampton: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/04) pela Premier League

As equipes Burnley x Southampton entram em campo às 15h45 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (21/04), para disputar uma partida atrasada pela 30° rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. O duelo acontece no Estádio Turf Moor, em Burnley. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Burnley x Southampton ao vivo?

A partida Burnley x Southampton pode ser acompanhada ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Burnley x Southampton chegam para o jogo?

Burnley está na 18° posição da Premier League, primeira da zona de rebaixamento. Até agora, a equipe acumulou 4 vitórias, 13 empates, 14 derrotas, 26 gols marcados e 45 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos terminaram em 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Southampton é o 13° colocado da competição e já passou por 9 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Seu saldo de gols é dividido em 38 gols marcados e 52 gols sofridos. A equipe também registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas em suas últimas 5 partidas.

Prováveis escalações

Burnley: Pope; C. Taylor, Tarkowski, N. Collins, M. Lowton; McNeil, J. Cork, A. Westwood, G. Cornet; Weghorst, J. Rodriguez. Técnico: Michael Jackson.

Southampton: F. Forster; Walker Peters, Bednarek, Lyanco, R. Perraud; S. Armstrong, Y. Valery, O. Vidal, Elyounoussi, Prowse; A. Broja. Técnico: Ralph Hasenhuttl.

Ficha técnica - Burnley x Southampton

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Turf Moor, em Burnley

Data/horário: 21 de abril de 2022, às 15h45