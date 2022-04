Burnley x Everton: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/04) pela Premier League

As equipes Burnley x Everton entram em campo às 15h30 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (06/04), para disputar a 19ª rodada da Premier League. A partida ocorre no Estádio Turf Moor, no Reino Unido. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje.

Onde assistir Burnley x Everton ao vivo?

A partida Burnley e Everton pode ser assistida ao vivo pela plataforma Star + e no canal fechado ESPN 4, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como Burnley x Everton chegam para o jogo?

O jogo de encerramento da rodada é uma importante luta entre os dois times contra o rebaixamento. O Burnley vem de quatro derrotas seguidas no campeonato e ocupa a penúltima posição na tabela. Já o Everton segue sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Burnley: Pope; Roberts, Long, Tarkowski, Taylor, Westwood, Lennon, Cork, Brownhill, Weghorst e Cornet

Everton: Pickford, Kenny, Branthwaite, Godfrey, Mykolenko, Gordon, Doucouré, Holgate, Gray, Calvert-Lewin e Richarlison

Ficha técnica - Burnley x Everton

Champions League

Local: Estádio Turf Moor, no Reino Unido

Data: 06 de abril (quarta-feira)

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)