Brusque x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pela Série B

Brusque x Botafogo SP disputam hoje, terça-feira (05/11), pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brusque x Botafogo-SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Brusque é o vice-lanterna da Série B do Brasileirão e soma 7 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, 22 gols marcados e 38 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Botafogo SP ocupa a 16° posição com 9 vitórias, 12 empates, 13 derrotas, 30 gols marcados e 42 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

A última partida entre as equipes ocorreu no dia 20 de julho e terminou com a vitória do Paysandu por 1 a 0.

Brusque x Botafogo-SP: prováveis escalações

Brusque: Georgemy; Matheus Pivô, Ianson, Wallace e Jhanpol; Serrato, Paulinho e Augustín González; Diego Mathias, Dentinho e Guilherme Queiróz (Pollero). Técnico: Marcelo Cabo.

Botafogo Paulista: Victor Souza; Raphael, Bernardo Schappo e Ericson; Wallison, Sabit, Carlos Manuel (Bochecha) e Patrick Brey (Jean Victor); Victor Andrade, Alexandre Jesus, Toró (Luquinha ou Alex Sandro). Técnico: Márcio Zanardi.

FICHA TÉCNICA

Brusque x Botafogo SP

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Data/Horário: 05 de novembro de 2024, 21h