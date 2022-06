Brusque x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (28/06) pela Série B do Brasileiro

As equipes Brusque x Bahia entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (28/06), para disputar a 15° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Brusque x Bahia ao vivo?

A partida Brusque x Bahia pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Brusque x Bahia chegam para o jogo?

Brusque ocupa a 12° posição da Série B e soma 5 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos. Suas últimas 5 partidas lhe proporcionaram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Bahia está em 3° lugar na competição com 8 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos. Em seus últimos 5 jogos, o time passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

Brusque: Jordan; Pará, Wallace, Jeferson Bahia, Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar e Balotelli; Alex Ruan, Alex Sandro e Crislan. Técnico: Luan Carlos.

Bahia: Danilo Fernandes; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Matheus Bahia); Rezende, Mugni (Patrick) e Daniel; Rildo, Davó e Rodallega. Técnico: Enderson Moreira.

Ficha técnica - Brusque x Bahia

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Data/horário: 28 de junho de 2022, às 19h