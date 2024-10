Brighton x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Copa da Liga Inglesa

Brighton x Liverpool disputam hoje, quarta-feira (30/10), as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brighton x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Brighton goleou Crawley Town por 4 a 0 e venceu Wolverhampton por 3 a 2.

Já o Liverpool passou por apenas uma vitória de 5 a 1 sobre o West Ham United.

Brighton x Liverpool: prováveis escalações

Brighton: Steele; Lamptey, Van Hecke, Igor, Estupiñán; Adingra, Baleba, Wieffer, Mitoma; Enciso, Ferguson (Welbeck).

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Núñez.

FICHA TÉCNICA

Brighton x Liverpool

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra

Data/Horário: 30 de outubro de 2024, 16h30