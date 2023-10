Briga após jogo entre Vasco e São Paulo termina com um morto e dois feridos no Rio de Janeiro

Nos arredores do Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, uma briga generalizada terminou em tragédia, após a partida entre Vasco e São Paulo no último sábado (7). Segundo testemunhas, a confusão que terminou com um homem morto e dois feridos, começou logo depois do fim do jogo.

Agentes de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade, estavam trabalhando para desobstruir o trânsito quando ouviram disparos de arma de fogo, e ao chegarem ao local encontraram dois homens baleados. Um dos homens, identificado como Maxwel Lopes, de 20 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Outra vítima foi encontrada já em uma Unidade de Saúde, o terceiro homem teria sofrido um espancamento e conhecia Maxwel Lopes.

De acordo com a Polícia Militar, outro homem que também estaria envolvido na confusão deu entrada no hospital, vítima de um disparo de arma de fogo, mas teria deixado a Unidade de Saúde sem se identificar. O caso foi registrado na 17ª DP, em São Cristóvão.