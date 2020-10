Brasileiro Feminino: Esmac defende liderança contra o lanterna do grupo

A Esmac encarando uma maratona no futebol feminino com jogos no Campeonato Estadual e Brasileiro A2.

Nesta sexta-feira (30) a equipe de Ananindeua enfrenta o Oratório, do Amapá, no estádio olímpico do Mangueirão, às 15h30. O horário foi antecipado pela CBF. Antes estava previsto para 18h.

O time paraense é o líder do grupo A com seis pontos ganhos. No momento soma o mesmo de pontos com o Ceará, mas leva vantagem de gols. Marcou 8 e não sofreu nenhum.

A equipe amapaense é lanterna do grupo com duas derrotas, mas tem respeito das paraenses. “Ele ‘Oratório’ é o lanterna, me por isso vamos entrar em campo pisando fofo. É valendo ponto e precisamos manter essa pegada dentro e fora de casa”, contou Rayane, meia.

O Oratório – Orca Demolidora- desde sua caminhada no campeonato brasileiro, 2019, ainda não venceu nenhum.

Devido os números de jogos, pois tem compromisso pelo estadual no domingo (1) contra o Paysandu, dia 3 diante dos Cabanos, o técnico Mercy Nunes pensa poupar algumas titulares. No dia 7 a Esmac tem pela frente o Ceará, seu maior rival no Brasileiro, jogo marcado para Fortaleza.