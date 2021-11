Brasileirão, Eliminatórias da Copa... Confira alguns dos principais jogos deste domingo (14)

A Data Fifa continua em andamento neste domingo (14). Aliás, algumas vagas diretas à Copa do Mundo de 2022, no Catar, serão decididas em confrontos diretos. Enquanto isso, o Brasileirão também não para. Para uns, apesar da distância do Atlético-MG na liderança, vale para manter as chances de títulos. Para outros, uma vaga na Libertadores pode encerrar o ano com chave de ouro.

Confira os principais jogos deste domingo (14):

Espanha x Suécia, às 16h45, em Sevilla (ESP)

Em jogo que decide uma das vaga direta à Copa, Espanha e Suécia se enfrentam pelo grupo B das eliminatórias europeias. Na rodada passada, a penúltima, os espanhóis derrotaram a Grécia fora de casa e aproveitaram o tropeço dos suécos contra a Geórgia para assumir a liderança (16 pontos contra 15). Um empate garante a classificação para a Espanha.

Portugal x Sérvia, às 16h45, em Lisboa (POR)

Outro confronto direto na luta pela vaga direta ao Mundial do Catar. Portugal e Sérvia, líder e vice-líder respectivamente, se enfrentam em Lisboa, pelo grupo A nas Eliminatórias. Os portugueses empataram sem gols com a Irlanda na última partida e não conseguiu garantir a classificação. Ambas as seleções têm 17 pontos, mas Portugal tem a vantagem do empate.

Fluminense x Palmeiras, às 18h15, no Rio de Janeiro

Por fim, pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense e Palmeiras se enfrentam em um duelo que pode manter o sonho do título para o Verdão. Já para o Tricolor Carioca, uma vitória e continuará na luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2022. Em excelente fase, o Palmeiras chega com uma sequência de seis vitórias seguidas. Já o Fluminense precisa superar a irregularidade para vencer o clube paulista.

Fique de olho nos demais jogos do Brasileirão deste domingo (14):

► São Paulo 0 x 4 Flamengo, Morumbi

► Ceará x Sport Recife, às 19h, Arena Castelão

► Chapecoense x Juventude, às 19h, Arena Condá