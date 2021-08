Brasileirão A2: arbitragem para semifinal entre Esmac e RB Bragantino é definida

As partidas de ida da semifinal do Brasileirão A2 ocorrem neste domingo (15). O primeiro jogo será entre Esmac e Red Bull Bragantino, às 10h, no estádio da Curuzu, em Belém. O outro duelo será entre CRESSPOM e Atlético-MG, às 15h, no Distrito Federal.

A equipe de Ananindeua recebeu as paulistas no primeiro jogo que vai decidir os dois primeiros colocados da Série A2. O que pode ser um fator favorável para a equipe da Esmac é iniciar atuando em Belém, já que em Bragança Paulista as temperaturas estão na casa dos 14°C.

A CBF divulgou através do seu site oficial a escala de arbitragem para Esmac e Red Bull Bragantino. A partida entre paraenses e paulistas será comandada por Joelson Nazareno Ferreira Cardoso, com assistências Jhonathan Leone Lopes e Nayara Lucena Soares. Como quarto arbitro estará Ignacio José de Almeida Pedro.

A partida entre Esmac e Red Bull Bragantino terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.