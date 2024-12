Brasileirão 2024 acaba hoje? Veja quem são os maiores campeões

A Série A do Campeonato Brasileiro está a duas rodadas do fim e Botafogo e Palmeiras estão na briga pelo troféu da competição. No entanto, o Glorioso, que venceu a Copa Libertadores pela primeira vez no último final de semana, lidera a tabela, com 73 pontos, três a mais que o Verdão, que possui 70 pontos.

Caso mantenha os resultados, o Botafogo chegara ao terceiro troféu do Brasileirão da história, enquanto o Palmeiras poderá alcançar o 13º título da elite do futebol brasileiro, se firmando como o maior vencedor da competição.

O Botafogo tem ainda a chance de conquistar o título de forma antecipada nesta quarta-feira (04/12), na 37ª rodada da competição, mas, para isso, precisa de uma combinação de resultados. O Glorioso precisa vencer o Inter e torcer para que o Palmeiras empate a partida contra Cruzeiro. Caso empate, o Fogão precisará contar com a derrota do vice-líder.

Botafogo encara o Internacional hoje, a partir das 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Enquanto isso, o Palmeiras encara o Cruzeiro, também às 21h30, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Veja quem são os maiores campeões do Brasileirão:

Palmeiras - 12 troféus Flamengo - 8 troféus Santos - 8 troféus Corinthians - 7 troféus São Paulo - 6 troféus Vasco, Cruzeiro e Fluminense - 4 troféus Internacional e Atlético-MG - 3 troféus Grêmio e Botafogo - 2 troféus Athletico, Sport-PE, Guarani e Coritiba - 1 troféu.