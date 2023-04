Brasileirão 2023: saiba tudo sobre a 1ª rodada da competição

O Brasileirão 2023 começará neste sábado, 15 de abril. As 20 melhores equipes do Brasil começam a disputa pelo título, em 38 rodadas, com encerramento previsto apenas para o dia 3 de dezembro.

1ª rodada do Brasileirão

Abrem a primeira rodada os confrontos Palmeiras x Cuiabá e América-MG x Fluminense, ambos às 16h30 deste sábado (15). A maioria dos dez jogos serão disputados no sábado, com apenas três marcados para domingo. Confira a lista de partidas deste final de semana:

Sábado, 15 de abril

16h - Palmeiras x Cuiabá;

16h - América-MG x Fluminense;

18h30 - Botafogo x São Paulo;

18h30 - Bragantino x Bahia;

18h30 - Athletico-PR x Goiás;

18h30 - Fortaleza x Internacional;

21h - Atlético-MG x Vasco.

Domingo, 16 de abril

16h - Flamengo x Coritiba;

16h - Corinthians x Cruzeiro;

18h30 - Grêmio x Santos.

Quais times subiram da Série B este ano?

Quatro times tradicionais do futebol brasileiro retornam para a elite nacional. Grêmio, Bahia, Vasco e Cruzeiro tiveram as melhores campanhas da Série B em 2022, com o time mineiro se tornando o campeão daquela edição, com 78 pontos, 13 a mais do que o 2º colocado, Grêmio.

Quando começa a Série B?

Na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, 20 clubes lutam para conquistar o tão sonhado acesso a elite nacional. Com grandes times como Ceará, Atlético-GO, Sport e Vitória, a competição promete bastante emoção. O torneio começa nesta sexta-feira, 14 de abril, com a partida entre Guarani x Avaí, às 19h.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)