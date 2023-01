Brasileira Luisa Stefani é campeã na categoria duplas do WTA 500 de Adelaide

A tenista brasileira Luisa Stefani garantiu o título do WTA 500 de Adelaide, disputado na Austrália. Stefani e a parceira americana Taylor Townsend venceram a dupla formada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova e pela cazaque Elena Rybakina por 2 sets a 0, parciais 7/5 e 7/6 (3). A conquista foi a primeira em um WTA nível 500, para a atleta que já é medalhista olímpica, além de ser o sexto troféu no circuito.

Junto à companheira, a tenista saiu atrás logo no primeiro set. A recuperação, no entanto, foi surgindo aos poucos, até que conseguiram controlar as ações da partida, tomando à frente o placar. O set seguinte foi mais equilibrado e, por fim, as duas conseguiram fechar a partida no terceiro e último, garantindo o título.

Luisa e Taylor jogaram juntas pela primeira vez, o suficiente para que o entrosamento gerasse bons frutos. A brasileira dará um salto no ranking. Hoje ela ocupa a 47ª posição, mas deve ir para a 34ª na próxima atualização da lista da WTA. De quebra, a vitória também ajuda na disputa do Australian Open, que será o primeiro Grand Slam do ano, ao lado da também americana Caty McNally.