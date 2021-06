Brasil x Colômbia: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

A Seleção Brasileira parte nesta quarta-feira para mais um desafio na Copa América. Com seis pontos e já classificada para a próxima fase do torneio, a equipe mede forças com a Colômbia, às 21h, no Nilton Santos, em jogo válido pelo Grupo B. Os colombianos têm quatro pontos.

> Veja a classificação e os próximos jogos da Copa América

FICHA TÉCNICA

BRASIL x COLÔMBIA

Data-Hora: 23-06-21 - 21hEstádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Nestor Pitana (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Jose Antelo (BOL)VAR: Mauro Vigliano (ARG)Onde ver: SBT e ESPN Brasil

BRASIL: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred (Lucas Paquetá) e Neymar; Gabriel Jesus, Gabigol (Everton Ribeiro) e Richarlison. Técnico: Tite

Desfalque: Felipe (torção no joelho direito)

COLÔMBIA: Ospina; Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez e Tesillo; Cuadrado, Barrios, Sebastián Perez e Cardona; Muriel e Borja. Técnico: Reinaldo Rueda

Palpites: 100% da redação do LANCE! aposta na vitória da Seleção Brasileira.