Brasil x Canadá: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (11/11) pelo Amistoso Feminino

As equipes Brasil x Canadá disputam nesta sexta-feira (11/11) o primeiro de dois amistosos marcados para novembro. O jogo inicia às 15h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Brasil x Canadá ao vivo?

A partida Brasil x Canadá pode ser assistida ao vivo no canal fechado SporTV e na TV Globo.

VEJA MAIS

Como Brasil x Canadá chegam para o jogo?

A técnica brasileira precisou fazer uma mudança na lista de convocadas devido uma lesão de Duda Sampaio, que deu lugar a Ana Vitória. Nos últimos jogos, dos dez realizados contra seleções da América do Sul, a seleção brasileira venceu os dez. Já contra equipes de outros continentes, de 14 partidas, o time venceu seis, empatou quatro e teve quatro derrotas.

Por outro lado, a equipe canadense esteve presente nas quartas de final das Olimpíadas contra o Brasil, onde eliminou as brasileiras nos pênaltis. O jogo de hoje traz nomes experientes para o campo como as meio-campistas Sinclair e Scott e as defensoras Buchanan e Lawrence.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Brasil: Letícia; Antônia, Tainara, Kathellen e Tamires; Geyse, Ary Borges, Duda Francelino e Adriana; Bia Zaneratto e Kerolin. Técnica: Pia Sundhage.

Canadá: Sherdian; St-Georges, Buchanan, Zadorsky e Sura Yekka; Julia Grosso, Fleming e Sinclair; Leon, Prince e Huitema. Técnica: Bev Priestman.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Canadá

Amistoso Feminino

Local: Vila Belmiro, Santos.

Data/Horário: 11 de novembro de 2022, às 15h15.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)