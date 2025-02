Brasil x Argentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/02) pelo Sul-Americano Sub-2

Brasil x Argentina disputam hoje, quinta-feira (13/02), pela rodada final do Campeonato Sulamericano Sub-20. O jogo acontecerá às 22h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, Venezuela. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Argentina ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos do Sulamericano, a Argentina foi vice-líder do Grupo B com 2 vitórias, 2 empates, 8 gols marcados e 1 gol sofrido. Em seguida, a equipe venceu o Chile por 2 a 1, o Uruguai por 4 a 3 e a Colômbia por 1 a 0.

Já a seleção brasileira foi a 3° colocada do mesmo grupo e acumulou 2 vitórias, 2 derrotas, 5 gols marcados e 10 gols sofridos. Na rodada final, o time venceu o Uruguai por 1 a 0, a Colômbia por 1 a 0 e o Paraguai por 3 a 1.

Na primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Sulamericano Sub-20, a Argentina goleou o Brasil por 6 a 0.

VEJA MAIS

Brasil x Argentina: prováveis escalações

Brasil: Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley. Técnico: Ramon Menezes.

Argentina: Martinet; Gorosito, Giménez, Ramírez e Soler; Acuña, Delgado e Subiabre; Echeverri, Hidalgo e Carrizo. Técnico: Diego Placente.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Argentina

Campeonato Sulamericano Sub 20

Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, Venezuela

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2025, 22h