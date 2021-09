Brasil perde ouro após revisão da final do arremesso de peso nas Paralimpíadas

O brasileiro Thiago Paulino teve a medalha de ouro conquistada nas Paralimpíadas de Tóquio retirada. Na noite desta sexta - manhã de sábado no Japão - o resultado final da prova de arremess de peso na categoria F57 foi atualizado. Thiago teve todos os arremessos, após a primeira tentativa, anulados.

Com a decisão do Comitê Paralímpico Internacional (CPI), o paulista ficou com a medalha de bronze com 14,77m de marca. O ouro agora passa a ser do chinês Guoshan Wu, que fez 15,00m na final. Já a prata é do também brasileiro Marco Aurélio Borges, com 14,85m.

Em nota, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) não soube explicar o motivo da anulação do arremesso de Thiago, que era de 15,10m. Foi a China quem entrou com protesto, aceito pelo Comitê Paralímpico Internacional. O Brasil ainda pode recorrer da decisão.

Com a retirada do primeiro lugar de Thiago Paulino, o Brasil volta a ter 20 ouros nas Paralimpíadas de Tóquio. O país segue em sétimo no quadro de medalhas com outras 41 medalhas - 15 pratas e 26 bronzes.