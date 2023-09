Brasil é escalado para o jogo contra a Bolívia; veja mais

A seleção brasileira já está definida pelo técnico Fernando Diniz para o jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra a Bolívia. O treinador manteve a base do time que vinha sendo testada durante a semana de preparação, com três atacantes.

Acompanhe a partida na cobertura Lance a Lance de O Liberal.

Em campo, o Brasil não terá muitas novidades além do esperado. Ederson será o titular no gol, Danilo e Renan Lodi ocupam as laterais, enquanto a dupla de zaga é formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães.

Já o meio-campo será formado por Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar. Na frente estão Raphinha, Richarlison e Rodrygo. A partida começa às 21h45.