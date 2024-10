Brasil enfrenta o Peru em busca da segunda vitória seguida pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (15) para enfrentar o Peru em mais um desafio pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com início marcado para às 21h45 (horário de Brasília).

Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o Brasil ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, somando 13 pontos em nove jogos. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Chile na rodada anterior, a equipe busca conquistar o segundo triunfo consecutivo para se aproximar da líder Argentina, que possui 19 pontos. Jogar em casa é considerado um fator importante pela equipe canarinho, que contará com o apoio da torcida local.

“O torcedor tem nos apoiado em todas as cidades por onde passamos. Estamos buscando uma maior interação com eles, e nossos jogadores estão correspondendo a isso. A torcida percebe esse esforço”, destacou Dorival em entrevista coletiva na segunda-feira (14).

Apesar da confiança, o técnico prevê um confronto complicado contra o Peru. "Eles vêm de uma boa atuação contra o Uruguai, terceiro colocado nas Eliminatórias. Será um jogo difícil. Eles têm jogadores fortes nas bolas aéreas e meias rápidos, além de serem perigosos nas jogadas de bola parada. Precisamos de atenção redobrada", avaliou Dorival.

Para garantir os três pontos, o treinador aposta no desempenho individual dos atacantes brasileiros. "Temos que ser decisivos no um contra um. Contamos com jogadores de alto nível que podem aproveitar essas situações com passes rápidos e tabelas", explicou.

Dorival Júnior deve promover mudanças na equipe titular em relação ao jogo anterior. Vanderson, Bruno Guimarães e Gerson devem começar entre os 11 iniciais, ocupando as vagas de Danilo, André e Lucas Paquetá. Com isso, a provável escalação do Brasil será: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.