Brasil e Uruguai se enfrentam em clássico decisivo pelas Eliminatórias da Copa de 2026

O ano de 2024 se encerra com um clássico eletrizante: Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador. A partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 promete emoções intensas e pode definir posições importantes na tabela.

Atualmente na quarta colocação com 17 pontos, a Seleção Brasileira tem a chance de ultrapassar o Uruguai, terceiro colocado com 19 pontos. Uma vitória brasileira, combinada a um tropeço da Colômbia contra o Equador, pode colocar o Brasil na vice-liderança. No entanto, um resultado negativo pode ameaçar a posição, com Equador e Paraguai logo atrás com 16 pontos.

Desempenho Sob Dorival Júnior

A partida também será um termômetro do trabalho de Dorival Júnior em seu primeiro ano à frente da Seleção. Em 13 jogos, o técnico acumula seis vitórias, seis empates e uma derrota. O ano começou com expectativas após bons resultados contra Inglaterra e Espanha, mas a decepção veio com a eliminação precoce na Copa América.

Nesta terça-feira, o Brasil terá a chance de se redimir contra o algoz dessa competição. O Uruguai, comandado por Marcelo Bielsa, eliminou a Seleção nos pênaltis nas quartas de final e venceu o duelo do primeiro turno das Eliminatórias por 2 a 0.

Histórico do Clássico

Em 80 confrontos entre Brasil e Uruguai, a Seleção tem vantagem com 38 vitórias, contra 21 triunfos da Celeste e 21 empates. Jogando em casa, o Brasil soma 23 vitórias em 34 partidas, com apenas quatro derrotas.