‘Brasil depende e precisa dele’, diz Romário sobre Neymar na Seleção

A Seleção Brasileira precisa jogar por Neymar. Pelo menos está é a opinião do ex-jogador e Senador Romário (PL), que afirmou em um programa de TV que se o Brasil quiser melhorar e jogar bem, precisa jogar pelo atual camisa 10, Neymar Jr.

“A Argentina foi campeã ano passado pelo simples fato de que todos os jogadores resolveram jogar para o Messi. Nas outras Copas isso não aconteceu. O Brasil tem obrigação de fazer com o Neymar já a partir de agora. O Diniz falou que ele é acima da média. Ele é o melhor treinador que temos no Brasil e tenho certeza absoluta que vai trabalhar esse time para jogar pelo Neymar porque o Brasil depende e precisa dele ainda”, disse Romário.

Apesar da opinião do ex-atacante, Neymar ainda deve demorar a voltar a campo com a Seleção Brasileira, ou mesmo com seu clube, o Al-Hilal, devido à grave lesão que sofreu na partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o jogador acabou rompendo o ligamento cruzado anterior.

O Brasil enfrenta um mau momento nas Eliminatórias, após duas derrotas seguidas a equipe busca uma recuperação diante do clássico contra a Argentina, nesta terça-feira (21), no Maracanã, partida válida pela sexta rodada da competição.

Romário também comentou o clássico, e afirmou que, apesar de a Argentina ser a favorita, confia que o Brasil pode reverter o cenário.

“Se o jogo do Brasil entrar na teoria de que vai jogar atrás, eles vão passar por cima da gente. Tenho certeza que Diniz e os jogadores sabem do momento que o Brasil está vivendo. O time da Argentina já se conhece há muito tempo, é superior à seleção brasileira, mas, por outro lado, o Brasil tem que atacar a Argentina. O Messi é o jogador a ser marcado, é o pensamento e coração do time”, afirmou.