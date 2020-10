Bragantino vence o Galvez e assume a liderança do grupo 1 da Série D

O Bragantino venceu o Galvez por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, na Arena Acreana, no Rio Branco (AC). Com o resultado, o Tubarão assumiu a liderança do grupo 1, com 13 pontos. Os gols da partida foram marcados por Rael, duas vezes, e por Gugu.

O próximo jogo do Bragantino será no domingo (18), às 15 horas, no Diogão, contra o Rio Branco do Acre.

JOGO

O Bragantino começou a partida sabendo que precisaria de mais uma vitória para continuar no topo do grupo A da Série D. E foi para cima e tentando abrir o placar na Arena Acreana. Mas só conseguiria tal fato aos 37 minutos da primeira etapa.

A jogada do gol começou após cobrança de tiro de meta de Axel. O ataque Bragantino ganhou no alto, o camisa 9, Rael, recebeu, invadiu a área e chutou para o gol. O goleiro Miller defendeu, mas Rael pegou o rebote e abriu o placar para o Tubarão.

Na segunda etapa, novamente o Bragantino foi para cima. Em uma jogada, Wendel foi derrubado por Jadson na área. O árbitro marcou pênalti. Gugu foi para cobrança e chutou rasteiro no canto direito para aumentar o placar no Acre.

Aos 39 minutos, o Bragantino marcou mais um e novamente com Rael. Após cobrança de falta pelo lado esquerdo, Rael apareceu na frente do goleiro Miller e desviou a bola para o gol com a cabeça garantindo a vitória do Tubarão em cima do Imperador.