Bragantino perde pro lanterna do grupo e se complica na Copa SP

O Bragantino perdeu por 2 a 0 para o Paulista na segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado complica ainda mais a situação do Tubarão no campeonato, que precisa vencer na última rodada para ainda sonhar com a classificação à proxima fase.

Os dois gols da partida foram marcado ainda no primeiro tempo. Aos 37, Bruno Pará recebeu bola mal afastada pela defesa do Braga e acertou um belo chute no ângulo. Minutos depois, aos 43, Klinsmann recebeu cruzamento da direita e ampliou de cabeça.

Com o resultado, o Bragantino caiu para a terceira colocação do Grupo 18, com apenas um ponto. A rodada é encerrada à tarde, quando São Bernardo e Ceará - outras duas equipes da chave - se enfrentam às 15h15.