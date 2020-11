Bragantino goleia o Atlético-AC e ocupa a vice-liderança na Série D

O Bragantino venceu m ais uma na Série D do Brasileirão. O tubarão goleou a equipe do Atlético-Ac pelo placar de 4 a 0, na tarde desta segunda-feira (23), no estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA). Com o resultado o clube paraense, que já está classificada, ocupa a segunda posição no grupo 1 com 24 pontos.

No seu último compromisso em Bragança na primeira fase, o Bragantino não teve pena do Galo. O primeiro gol da equipe paraense saiu com Jackson, que limpou a marcação e fez um golaço, aos 12 do primeiro tempo. O Tubarão ampliou somente na segunda etapa, com Wendel, aos nove minutos, 2 a 0.

A equipe paraense continuou pressionando e conseguiu marcar o terceiro através do atacante Fidélis, aos 34 minutos, escorando de cabeça. O time comandado pelo técnico Cacaio fechou o placar aos 36, com o zagueiro Igor João. Bragantino 4 a 0.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na segunda posição com 23 pontos, o Bragantino está de olho na liderança e vai em busca da vitória diante do Vilhenense-RO, no próximo sábado (28), em Rondônia (RO), às 16h, no estádio Portal da Amazônia.