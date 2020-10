Com goleiro Bruno como titular e capitão, Rio Branco-AC vai para jogo contra o Bragantino

Foi divulgada a escalação de Bragantino e Rio Branco-AC para o jogo desta segunda-feira, 15h. A novidade é a escalação do goleiro Bruno, do time do Acre, que foi uma dos atletas que tiveram intoxicação alimentar.

Por esse motivo, a partida foi remarcada pela CBF para a tarde desta segunda-feira (19), às 15h, no estádio do Diogão em Bragança.

Que situação...

O jogo entre Bragantino e Rio Branco-AC estava programado para acontecer na tarde do último domingo (18), mas um incidente impossibilitou a realização da partida.

Na madrugada de domingo (18), vários jogadores do Rio Branco-AC apresentaram sintomas de intoxicação alimentar e precisaram de atendimento médico. Por conta disso, a equipe do Rio Branco solicitou o adiamento da partida pois mais da metade dos atletas não tinham condição de jogo.

O Bragantino vem com sua equipe titular sem maiores novidades.