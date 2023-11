Bragantino divulga uniforme para a temporada de 2024 com homenagem a monumento histórico

O Bragantino divulgou nesta segunda-feira (6) a nova linha de uniformes que serão utilizados na temporada de 2023. O enxoval foi mais uma vez produzido pela marca própria do time de Bragança e faz homenagem a um histórico monumento da cidade do nordeste do Pará.

O uniforme principal do Bragantino será na cor azul, com uma faixa vermelha na direção do peito, abrigando o escudo do Tubarão. Já a camisa reserva é na cor branca, com uma faixa azul e vermelha na direção do peito.

Uniforme do Bragantino para 2024 (Divulgação / Bragantino)

Segundo o presidente do Tubarão, Cláudio da Van, as camisas já estão à venda na Tuba Store, loja oficial do clube. Os uniformes custam R$150,00 no cartão e R$ 140,00 à vista. Os valores arrecadados serão investidos na estruturação da equipe para o Parazão de 2024.

"Na estampa deste ano, além de manter as tradicionais cores do Bragantino, homenageamos o Palacete Augusto Corrêa, aqui de Bragança. Ele foi feito pelos portugueses e é uma réplica exata do Palacete Bragança, que fica na cidade de Bragança, em Portugal", disse o presidente.

Planejamento

Depois de fazer uma campanha irregular no Parazão deste ano, terminando na 10ª posição, o Bragantino quer dar a volta por cima. Para isso, a diretoria do clube anunciou os primeiros cinco atletas que passam a compor o elenco na briga pelo título paraense de 2024, que estará sob o comando técnico do experiente Rogerinho Gameleira. Além dele, outros 11 reforços já foram anunciados.