Braga x Sheriff: veja onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo de hoje (24/2) pela Liga Europa

As equipes Braga x Sheriff entram em campo hoje, quinta-feira (24/02), para disputar os 16 avos de final da Liga Europa. O embate tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Braga, em Braga, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Braga x Sheriff ao vivo?

A partida Real Braga x Sheriff pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Braga x Sheriff chegam para o jogo?

Na partida de ida, realizada na última quinta-feira (17/02), o Sheriff venceu Braga por 2 a 0.

Braga ocupa o 2° lugar do Grupo F da Liga Europa, com um total de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe portuguesa registrou 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate.

Está é a primeira partida do Sheriff, clube moldavo, por esta edição da Liga Europa. Na Divizia Nationala, o equivalente à 1° Divisão do Campeonato Moldavo, a equipe está invicta há 16 partidas e lidera a competição com 14 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 55 gols marcados contra apenas 5 gols sofridos. É válido lembrar que, em 28 de setembro de 2021, o time moldavo venceu o Real Madrid por 2 a 1.

Prováveis escalações

Braga: Matheus; Tormena, Oliveira, Rodrigues; Yan Couto, Musrati, Castro, Gomes; Horta, Medeiros, Vítor Manuel. Técnico: Carlos Carvalhal.

Sheriff: Athanasiadis; Radeljic, Petro, Evangelou; Thill, Julien, Nikolov, Bruno Felipe; Yansané, Traoré, Yakhshiboev. Técnico: Yuriy Vernydub.

Ficha técnica

Braga x Sheriff

Liga Europa

Local: Estádio de Braga, em Braga, Portugal

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2022, às 17h