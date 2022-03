Bournemouth x Peterborough: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/03) pela EFL

As equipes Bournemouth x Peterborough entram em campo às 16h45 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (08/03), para disputar a 26° rodada da EFL Championship. O duelo será realizado no Estádio Dean Court, em Bournemouth, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Bournemouth x Peterborough ao vivo?

A partida Bournemouth x Peterborough não terá transmissão ao vivo pela TV ou pela internet.

Como Bournemouth x Peterborough chegam para o jogo?

Bournemouth está na 3° colocação da EFL, com um total de 18 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 52 gols marcados e 29 gols sofridos.

Já o Peterborough é o atual lanterna da competição e detém 5 vitórias, 6 empates e 23 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 24 gols marcados contra 69 gols sofridos.

Prováveis escalações

Bournemouth: Travers; Laird, Phillips, Kelly, Zemura; Cantwell, Cook, Billing; Lowe, Solanke, Christie. Técnico: Scott Parker.

Peterborough: Benda; Edwards, Beevers, Knight; Ward, Fuchs, Norburn, Coulson; Szmodics; Clarke-Harris, Marriott. Técnico: Grant McCann.

Ficha técnica

Bournemouth x Peterborough

EFL Championship

Local: Estádio Dean Court, em Bournemouth, Inglaterra

Data/horário: 08 de março de 2022, às 16h45