Botafogo x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (23/11) pelo Brasileirão

Botafogo x Vitória disputam hoje, sábado (23/11), a 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo lidera o Brasileirão e acumula 20 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 52 gols marcados e 26 gols sofridos. O time está invicto há 12 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Vitória ocupa a 12° posição com 12 vitórias, 5 empates, 17 derrotas, 39 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Botafogo x Vitória: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Adryelson, Bastos e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Thiago Almada e Matheus Martins (Junior Santos); Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Neris e Lucas Esteves; Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Gustavo Silva, Matheuzinho e Carlos Eduardo (Everaldo); Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 23 de novembro de 2024, 19h30