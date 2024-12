Botafogo x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/12) pelo Brasileirão

Botafogo x São Paulo disputam hoje, domingo (08/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo lidera a Série A do Campeonato Brasileiro e acumula 22 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 57 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há X rodadas da competição e, se vencer essa partida, será a campeã do Brasileirão 2024.

São Paulo ocupa a 6° posição com 17 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 52 gols marcados e 41 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time já tem uma vaga garantida nas qualificatórias para a próxima Libertadores.

VEJA MAIS

Botafogo x São Paulo: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), Adryelson, Lucas Halter e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Patryck (Rafinha); Alisson, Marcos Antônio (Luiz Gustavo) e Luciano; Lucas, André Silva e Ferreira. Técnico: Luís Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 08 de dezembro de 2024, 16h