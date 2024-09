Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/08) pelo Brasileirão

Botafogo x Fortaleza disputam hoje, sábado (31/08), a 25° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fortaleza lidera o Brasileirão e acumula 14 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 30 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 vitórias pelo Brasileirão.

Botafogo é o vice-líder com 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 41 gols marcados e 24 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vittórias, 1 empate e 2 derrotas.

Botafogo x Fortaleza: prováveis escalações

Botafogo: Walter; Railan, Marllon, Bruno Alves, Gabriel e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Lucas Fernandes e Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Fortaleza: Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Igor Meritão, Newton, Ronald, Matheusinho e Allano; Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 31 de agosto de 2024, 21h